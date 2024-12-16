توقف محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران لهذا السبب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة.

سابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم عام 2022

وتعد إيران عملاقا في مجال الطاقة وتمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وفقا للوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة (EIA)، وكانت سابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم عام 2022.

لكن شبكة الكهرباء الإيرانية تعاني من نقص الاستثمار في بنيتها التحتية خاصة بسبب العقوبات الغربية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، اضطرت البلاد في الأسابيع الأخيرة إلى تقنين الكهرباء بسبب عدم توفر كميات كافية من الغاز والوقود لتشغيل محطات الطاقة.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن المدارس والدوائر العامة في العاصمة الإيرانية طهران ستظل مغلقة الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي في وقت تواجه البلاد نقصا في الوقود وطقسا باردا.

إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في طهران وضواحيها

ونقل التلفزيون عن بيان حكومي "بسبب استمرار الطقس البارد سيتم إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في طهران وضواحيها غدا".

ومددت السلطات عمليات الإغلاق للثلاثاء في عدة مناطق بينها كرمنشاه (غرب) وأردبيل ومازندران (شمال) وأصفهان (وسط).

وفي شمال إيران تم إغلاق العديد من محطات الطاقة في مقاطعة غولستان بسبب نقص الغاز حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.

وفي هذا الجزء من البلاد انخفضت الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر.

وفي محافظة لورستان (وسط) الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر من العاصمة طهران خرجت أيضا بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز عن الخدمة لهذا السبب بحسب التلفزيون الايراني.

وتتأثر نصف محافظات إيران البالغ عددها 31 بدرجات متفاوتة بالتدابير المتعلقة بإمدادات الطاقة.

في الوقت نفسه ارتفع استهلاك الغاز بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب شركة الغاز الإيرانية.

وقدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذارات عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يثير استياء السكان.

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