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خارج الحدود

الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الخميس، إن طهران لم تسع إلى امتلاك سلاح نووي ولن تفعل ذلك.

إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي

وأضاف مسعود بزشكيان خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "طهران لا تحاول صنع أسلحة نووية، كما قلنا مرارا وتكرارا، فإننا، بناء على فتوى المرشد الأعلى، لم نسع بأي شكل من الأشكال إلى صنع أسلحة نووية، ولن نصنعها".

وتابع الرئيس الإيراني: "العالم وصل اليوم إلى قناعة بأن إيران تريد السلام والأمن في العالم"، موضحا أن "ما تبحث عنه طهران في التكنولوجيا النووية يتطابق مع الأطر والتراخيص القانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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إيران سلاح نووي طهران المرشد الاعلي

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