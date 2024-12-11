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حوادث

17 ديسمبر، أولى جلسات دعوى تطالب أحمد عز بزيادة نفقات أولاده من زينة

الفنان أحمد عز، فيتو
الفنان أحمد عز، فيتو

حددت محكمة الأسرة بمدينة نصر 17 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه بزيادة نفقة طفليها شهريا، بعد تقاضيه أجرا كبيرا في فيلم ولاد رزق. 

 

إلزام الفنان أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة


كانت محكمة أسرة مدينة نصر، أصدرت سابقا حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين


كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

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محكمة الأسرة بمدينة نصر الفنانة زينة الفنان أحمد عز فيلم ولاد رزق

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