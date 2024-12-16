الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

لسه خارج من السجن، زوج ينهي حياة زوجته بعد وصلة تعذيب بالقليوبية

مقتل زوج علي يد زوجته
مقتل زوج علي يد زوجته بالقليوبية،فيتو

شهدت قرية الدير بمدينة طوخ محافظة القليوبية، واقعة قتل مأساوية، راحت ضحيتها زوجة على يد زوجها بسبب خلافات بينهما، حيث جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري ضبط المتهم.

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كان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بقيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونيه النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم معاونى رئيس المباحث، قيام زوج بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها باماكن متفرقة من الجسد وضرب رأسها بالحائط، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، بعد مشاحرة إثر خروجه من السجن.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم للمثول أمامها.

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