"ابنه خنقه "، قرار جديد للنيابة في واقعة مقتل مسن بالقليوبية

صرحت النيابة العامة بمركز طوخ، بمحافظة القليوبية، بدفن جثة مسن لفظ أنفاسه خنقا علي يد نجله بقرية السفاينة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

حبس مزارع قتل والده خنقا بالقليوبية

وشهدت قرية السفاينة واقعة مأساوية راح ضحيتها رجل عجوز علي يد نجله خنقا، إثر مشادة كلامية بسبب خلافات بينهم، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وبالعرض علي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

ضبط متهم بقتل والده خنقا بالقليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شخص بالتخلص من والده خنقا.

مزارع يقتل والده في مشاجرة بالقليوبية

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ عن حدوث مشادة كلامية بين مزارع يدعى "سيد فهمى" يبلغ من العمر 50 عاما وبين والده "فهمى.ا.ف.ا" كان يعمل خفيرا نظاميا، وحاليا بالمعاش ويبلغ من العمر 70 عاما تطورت إلي مشاجرة بالأيدى خلال تواجدهما بالأرض الزراعية.

حيث قام المتهم بخنق والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه، إثر مطالبة المتهم بأخذ أموال من المجنى عليه لمروره بضائقة مالية، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي بنها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولى معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

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