7 تعليمات من وزارة الصحة لتجنب زيادة الوزن والسمنة

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض السمنة وزيادة الوزن خاصة مع إرتفاع معدلات الإصابة بأمراض السمنة بين المصريين.

تعليمات مهمة لتجنب زيادة الوزن

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١-عدم تناول وجبات غير متوازنة مليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكريات.

٢- عدم شرب المشروبات السكرية عالية السعرات الحرارية قليلة القيمة الغذائية

٣- عدم تناول الطعام في أوقات متأخرة قبل النوم

٤- يجب ألا يتم تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة

٥- ممارسة النشاط البدني باستمرار

٦- عدم تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب إلا للضرورة

٧-الحرص على النوم الجيد لأن قلة النوم تزيد من الشهية

زيادة الوزن

وشهدت مصر السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات السمنة خاصة لدى البالغين حيث بلغت %40 وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة 100 مليون صحة.

من جانب آخر كانت حذرت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية من إصابة الأطفال بمرض السمنة، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة بالسمنة تزيد سنويًّا.

خطورة السمنة عند الأطفال

أشارت أنه يجب علاجها خلال فترة الطفولة مبكرا حتى لا تمثل خطورة على الطفل وتصيبه بأمراض دهون الكبد والدم والسكر كما أن مرض السمنة يمثل عبء اقتصادي على الأسرة في رحلة العلاج.



ونصحت بأهمية متابعة نوعية الأكل للطفل وممارسة الرياضة والأكلات البينية بين الوجبات كما أنه يوجد عوامل وراثية في الأطفال تجعلهم لديهم استعداد للإصابة بالسمنة.

وأشارت إلى وجود حالات مرضية لإصابة الأطفال بالسمنة من أهم أسبابها اختلال الهرمونات.

أسباب السمنة عند الأطفال

وأكدت أن من أسباب السمنة تشمل الأكل غير السليم وغير الصحي وعدم ممارسة الرياضة، لافتة إلى أن التغذية للمولود تبدأ خلال فترة الحمل ونصحت بضرورة عدم الزيادة في الوزن للأم الحامل وتناول غذاء صحي سليم حتى يؤثر على هرمونات الطفل.



وتابعت حديثها: "بعد الولادة يجب الالتزام بالرضاعة الطبيعية أول ساعة ذهبية لأهميتها الغذائية للطفل، مشيرة إلى أن العادات الغذائية للأطفال يكتسبها من الصغر.

والسمنة من الأمراض المزمنة التى تمثل خطورة على الأطفال عند الإصابة بها، حيث تصيب الطفل بأمراض أخرى منها مرضى السكر والقلب وتسبب مضاعفات خطيرة عند الأطفال.

نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال

وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من السمنة عند الأطفال منها:

١- تغيير السلوك الغذائي للطفل لسلوك غذائي صحي

٢-تقليل تناول الحلوى

٣- تناول وجبات صحية خفيفة مثل الزبادي والفاكهة

٤- تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون

٥-تقليل شرب العصائر المعلبة

٦- تقليل تناول المقرمشات

٧-تقليل تناول الأطعمة المعدة بالدهون المهدرجة خارج المنزل

٨- الاهتمام بممارسة الرياضة

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