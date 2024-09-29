حركة تكليف الصيادلة دفعة 2022، الصحة: بدء تسجيل البيانات 14 أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة ٢٠٢٢ الدور الأول والثانى ويناير وفبراير ٢٠٢٢، وذلك بنظام التنسيق الإلكترونى العام في ضوء قواعد التوزيع والتي تتضمن (الاحتياجات - المجموع - النطاق الجغرافي - الرغبات).
حركة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠٢٢
وأكدت الإدارة العامة للشئون الصيدلية من خلال إدارة تكليف الصيادلة أنه على الخريجين التقدم عن طريق الانترنت من خلال الرابط التالي.
ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيادلة لإجراء ما يلى:
أولًا: مراجعة واستكمال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١٤ وحتى ٢٠٢٤/١١/٤
ثانيًا: استيفاء الرغبات للخريج خلال الفترة من ٢٠٢٤/١١/٢٥ وحتى ٢٠٢٤/١٢/١٦
وأشارت إلى أن الخريج يرجع إلى الإدارة العامة للشئون الصيدلية حال وجود شكاوى أو تعديل بالبيانات الأساسية للخريج أو إرسال أي استفسارات عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة تكليف الصيادلة.
وأكدت وزارة الصحة أنه يعتبر الخريج مسئول مسئولية كاملة عن صحة البيانات الأساسية التي يتم تسجيلها خلال الفترة المقررة لمراجعة واستكمال البيانات الأساسية ويتحمل المسئولية القانونية كاملة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم الالتزام بالرغبات المعلنة ولن يتم اضافة أو حذف رغبات خلال مرحلة استيفاء الرغبات للخريج خلال الفترة من ٢٠٢٤/١١/٢٥ وحتى ٢٠٢٤/١٢/١٦.
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