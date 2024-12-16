طرق علاج الفيروسات التنفسية ونصائح للوقاية منها

تشكل الفيروسات التنفسية تهديدًا خطيرا للصحة العامة، ففي الموسم الماضي، تم إدخال أكثر من مليون شخص إلى المستشفى وتوفي أكثر من 100000 شخص بسبب أمراض ناجمة عن الفيروسات التنفسية، في الواقع، يعد الفيروس المخلوي التنفسي السبب الرئيسي لدخول الأطفال إلى المستشفيات، وفقًا لموقع “Centers for Disease Control and Prevention” الطبي.

في كل عام، تتسبب الفيروسات التنفسية مثل الأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي في مئات الآلاف من حالات الدخول إلى المستشفى وآلاف الوفيات خلال موسم الفيروسات في الخريف والشتاء.

الأمراض الفيروسية التنفسية الشائعة

الأنفلونزا

كوفيد-19

الفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس الغدي

الفيروس الأنفي الفيروس المعوي (نزلات البرد)

الفيروس الباراينفلونزا

الفيروس البارفو B19 (المرض الخامس)

أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية

وتسبب الفيروسات التنفسية أعراض الجهاز التنفسي العلوي (الأحبال الصوتية وما فوقها) وأعراض الجهاز التنفسي السفلي (أسفل الحبال الصوتية)، وتؤثر بعض الفيروسات أيضًا على الأنف والحنجرة والرئتين، ويمكن أن تؤدي إلى التهابات رئوية خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي، وتكون أعراض الفيروسات التنفسية كالآتي:

الحمى

القشعريرة

التعب

السعال

سيلان الأنف أو احتقانه

انخفاض الشهية

التهاب الحلق

القيء

فقدان حاسة التذوق أو الشم

الصداع أو آلام العضلات أو الجسم

الإسهال

الضعف

عوامل الخطر للإصابة بالفيروسات التنفسية

ويمكن أن تؤدي الأمراض الناجمة عن الفيروسات التنفسية الشائعة مثل كوفيد-19 والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي إلى إصابة أي شخص بالمرض، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص لديهم عوامل خطر يمكن أن تزيد من فرص إصابتهم بمرض شديد.

وتكون مجموعات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالآتي:

كبار السن الذين تميل أنظمتهم المناعية إلى عدم العمل بشكل جيد وهم أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية أساسية.

يعاني الأطفال الصغار من أجهزة مناعية لا تزال في طور النمو ومجاري هوائية صغيرة.

قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة دفاعات أقل ضد العدوى وقد تواجه أجسامهم صعوبة أكبر في بناء حماية دائمة من التحصين أو العدوى السابقة.

الأشخاص ذوو الإعاقة هم أكثر عرضة للإصابة بحالات طبية أساسية، أو العيش في أماكن مزدحمة، أو تجربة عوامل وظروف نابعة من المحددات الاجتماعية للصحة والتي تزيد من خطر تعرضهم لنتائج سيئة من التهابات الجهاز التنفسي.

الحوامل والحوامل حديثًا لأن الحمل يمكن أن يسبب تغييرات في الجهاز المناعي والقلب والرئتين مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من الفيروسات التنفسية.

الوقاية من أمراض الفيروسات التنفسية

هناك إجراءات يمكنك اتخاذها للمساعدة في الحماية من المخاطر الصحية الناجمة عن الفيروسات التنفسية.

استراتيجيات الوقاية الأساسية

تتوفر التطعيمات لجميع أمراض الجهاز التنفسي الرئيسية الثلاثة في الخريف والشتاء - الأنفلونزا، وكوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي (للمجموعات المؤهلة للحصول على تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي).

يعد غسل اليدين وتحسين تدفق الهواء في الأماكن التي يعيش ويعمل فيها الأشخاص أمرًا مهمًا لتقليل مخاطر الإصابة بالفيروسات التنفسية.

تتوفر علاجات فعالة لمن يصابون بالأنفلونزا أو كوفيد-19 ويوصى بها لمن هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة. يمكن أن يقلل العلاج من المرض الشديد والاستشفاء والوفاة.

استراتيجيات الوقاية الإضافية

يمكن أن توفر الإجراءات اليومية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي طبقة إضافية من الحماية.

وتتوفر اختبارات يمكنها الكشف بسرعة عن هذه الفيروسات التنفسية حتى لا يؤخر المرضى العلاج والإجراءات الأخرى التي يمكن أن تحمي عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم في العمل.

علاج أمراض الفيروسات التنفسية

يعد العلاج استراتيجية وقائية أساسية لتقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة من الفيروسات التنفسية.

فتعمل الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج كوفيد-19 والإنفلونزا بشكل أفضل عند تناولها في أسرع وقت ممكن ويوصى بها لأولئك المعرضين لخطر أكبر.

وتعمل الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج كوفيد-19 على تقليل خطر دخول المستشفى بسبب كوفيد-19 بأكثر من النصف وخطر الوفاة بنسبة أكبر (75%).

ويمكن للأدوية المضادة للفيروسات لعلاج الإنفلونزا أن تقلل من أعراض الإنفلونزا وتقصير وقت المرض بحوالي يوم، ويمكن أن يساعد بدء العلاج المضاد للفيروسات بعد وقت قصير من ظهور الأعراض أيضًا في تقليل بعض مضاعفات الإنفلونزا.

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