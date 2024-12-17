الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

شيماء النوبي تحيي حفلا جديدا بمركز الربع الثقافي في هذا الموعد

بوستر حفل شيماء النوبي،
بوستر حفل شيماء النوبي، فيتو

تحيي الفنانة شيماء النوبي في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، حفلًا إنشاديًّا مميزًا وذلك بمركز الربع الثقافي. 

ومن المقرر أن تقدم شيماء النوبي خلال حفلها باقة من أجمل المدائح والأناشيد، فيما يبلغ سعر التذكرة 100 جنيه. 

الفنانة شيماء النوبي

وكانت الفنانة شيماء النوبي قد طرحت في شهر يونيو الماضي ألبوم "بنت النيل"، وذلك عبر عدد من المنصات الرقمية المختلفة. 

وتضمن  ألبوم بنت النيل عشر أغان مختلفة متنوعة بين الأغاني الفلكلورية والابتهالات التي تميزت في تقديمها شيماء النوبي خلال الفترة الماضية. 

وتعاونت النوبي في ألبومها مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم: حسن رياض، وليد نور، كريم الشاوري، وليد منير، ماهر الملاخ ومعتصم الأسيوطي وغيرهم. 

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الفنانة شيماء النوبي الربع الثقافي شيماء النوبي

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