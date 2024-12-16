مسلسل وتر حساس الحلقة 37، مازن يتنازل عن قضية الزنا وكاميليا تعترف بالحقيقة

مسلسل وتر حساس الحلقة 37 ، شهد مسلسل وتر حساس الحلقة 37 عودة مازن إلى منزله بعد حصوله بالحكم عام مع الإيقاف، وتشعر كاميليا بالانتصار بينما تواصل سلمى محاولاتها للوصول إلى أي خيط يصل بها إلى الحقيقة، وتتسلم أشياء ليلى من القسم بعد انتهاء القضية.

وتقرر سلمى مواجهة مازن وتطلب منه قول الحقيقة ولكنه يصر على أقواله مع التأكيد أنه يحب ليلى ويشعر بالندم والحزن العميق خاصة أنه لم يقصد قتلها فتخبره سلمى أنه سيظل يشعر بالندم عمره كله، كما تقرر الذهاب إلى عبد الرحمن ومحاولة الوصول إلى الحقيقة وتحاول “خنقه” ولكن رشيد يجعلها تتوقف.

عادل يصر على قتل مازن

وخلال مسلسل وتر حساس الحلقة 37 يصر عادل على قتل مازن ويذهب بالفعل أمام المحكمة في انتظاره بأداة حادة ولكن مختار ينجح في إيقافه قبل التنفيذ، أما نور الدين لا يزال يشعر بالشك في ابنته وتصرفاتها في قضية مازن، خاصة بعدما أقدم مازن على التنازل عن قضية الزنا والتي من المفترض أن تورط عبد الرحمن.

كاميليا تعترف بالحقيقة في نهاية مسلسل وتر حساس 37

شهدت نهاية مسلسل وتر حساس الحلقة 37 تحذير كاميليا الواضح لشقيقها أن يتعقل خاصة بعدما وجدته يستعد للعودة إلى حياته السابقة والخروج والسهر، وتخبره أن تصرفاته سوف تعيد الشك فيه وأنها بذلت جهدًا لكي تقنع الجميع أن قتل مازن لزوجته ليلى بسبب الشرف وهو ما يؤكد أن كاميليا قد لعبت بالجميع لإثبات براءة شقيقها.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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