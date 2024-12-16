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محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم مروع
حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر  محافظة القليوبية البر الشرقي  بين سيارة نقل وتوك توك وسيارة ملاكي بسبب السير عكس الاتجاه حيث جرى نقل المتوفين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى.

تلقي مأمور مركز كفر شكر إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل وتوك توك ووجود ضحايا ومصابين.

 

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم بالقليوبية

وانتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية والمرور وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بسيارة شيفروليه نصف نقل على طريق البر الشرقي بكفر شكر أمام قرية البقاشين ووفاة 4 حالات بينهم أشقاء من محافظة الدقهلية.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى ورفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري وتبين أن السبب الرئيسي في الحادث السير عكس الاتجاه مما تسبب في الحادث . 

وكلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا وطلب تحريات المباحث.

 

 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفرشكر،فيتو
 حادث تصادم مروع علي طريق بنها كفر شكر،فيتو

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