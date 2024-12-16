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محافظات

استمرار جلسات الدوار بالبحيرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة (صور)

استمرار جلسات الدوار
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، وبالتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة، عددًا من جلسات الدوار لتوعية المواطنين بقضايا تنمية المرأة والتمكين الاقتصادي لها.


 

استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 

 

توعية 1500 مواطنة حول قضايا سكانية وصحة إنجابية

حيث تم تنفيذ 20 جلسة بقرية الإبراهيمية بمركز ايتاى البارود، استهدفت توعية 1500 شخص حول قضايا سكانية وصحة إنجابية، وأهمية التباعد بين الولادات والتربية السليمة للأبناء.


 ويعمل المجلس القومي للمرأة على محورين أساسيين هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى، ويستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية المرأة.


 

استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 
استمرار جلسات الدوار بالبحيرة، فيتو 

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

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