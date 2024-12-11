ختام فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة في البحيرة

نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة المجلس، ندوة ختامية لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وأقيمت الفعالية بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات في المحافظة، وبحضور الدكتورة رشا فوزى، مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات وفضيلة الدكتور السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، والدكتور بشارة عبد الملاك، ممثل الكنيسة، ومحمد البسيوني، مدير عام الثقافة بالبحيرة وعدد من عضوات وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، وسفيرات المحبة والسلام، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة دمنهور، وطالبات معهد الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى ميسرات المجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات المشاركة في حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

معرض رسوم الكاريكاتير “لا... للعنف ضد المرأة”

وبدأت الفعاليات بتفقد معرض رسوم الكاريكاتير "لا... للعنف ضد المرأة"، الذي نظمته مؤسسة الكاريكاتير للفنان عبد الله الصاوي، بمشاركة رسومات تعبّر عن أشكال العنف المختلفة ضد المرأة بمكتبة دمنهور.

الأثر الإيجابي لحملة هذا العام

كما تم تفقد معرض المنتجات والمشغولات اليدوية الذي قدّمه قصر ثقافة دمنهور، وخلال كلمتها وجهت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة الشكر للدكتورة جاكلين عازر لدعمها المستمر لأنشطة فرع المجلس، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لحملة هذا العام، لا سيما من خلال فعالياتها التي استهدفت المدارس، ما ساهم في رفع وعي الطلاب والطالبات بقضايا العنف ضد المرأة، إلى جانب خدمات تصوير الرقم القومي المجانية للطالبات.

تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لضمان بيئة مجتمعية آمنة وداعمة للمرأة

واختُتمت الندوة بعرض توصيات فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والتي أكدت على ضرورة استمرار الجهود التوعوية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لضمان بيئة مجتمعية آمنة وداعمة للمرأة.

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