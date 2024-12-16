أوقاف الإسكندرية تواصل استقبال الراغبين فى الحصول على تصريح خطابة بالمكافاة

عقدت لجنة الاختبارات الأولية بمديرية أوقاف الإسكندرية اليوم اختبارا للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف، وخريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي إطار الدور الدعوي والتنويري الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

حيث أجريت الاختبارات بديوان عام المديرية، وقد تشكلت اللجنة بعضوية كل من الشيخ محمود نصر الدين محمد مسئول شئون القرآن بديوان عام المديرية والشيخ فرج أبو السعود صيام مفتش المتابعة والشيخ السيد محمد السيد فراج مفتش المتابعة القرآن بديوان عام المديرية، وأكدت مديرية الأوقاف، أن الاختبارات مستمرة إلى يوم الثلاثاء المقبل بمقر المديرية لاستقبال الراغبين فى الحصول على تصريح الخطابة

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