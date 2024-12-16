حملات مكبرة لإزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الدوائر بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة وفي إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة أول حملة مُكبرة لإزالة التعديات شملت فك شدة خشبية بالعقار الكائن بطريق ميرزا عزبة خطاب وكذا فك شدة خشبية لعمل سملات بطريق ميرزا بجوار مدرسة الأهرام وكذلك فك شدة خشبية بعزبة محسن نمرة ٨ فضلا عن إيقاف أعمال بناء سور مخالف بدون ترخيص بعزبة خطاب بالإضافة إلى إزالة مبنى علي مساحة ٧٥ متر بحوض الإصلاح جمعية التوفيقية وكذا إزالة سور وتشوينات على مساحة 80 مترًا بحوض الجزيرة وإزالة تعديات علي مساحة 70 مترًا بحوض خطاب.

وكثف حى شرق حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة عدد ٢هنجر علي مساحة ٢٠٠٠ متر بمنطقة خورشيد أبيس الثانية وكذلك فك شدة خشبية بالدور الأول علوى والتحفظ علي سيارة نص نقل بمنطقة ٦ أكتوبر فضلا عن فك شدة خشبية بسكه ١٠ قرية أبيس الثانية بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بمنطقة الموظفين وكذا إزالة قواطع من الطوب بمنطقة أبيس الثانية.

ونفذ حى العامرية أول حملة مكبرة لإزالة التعديات حيث تم إزالة سملات وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من حديد التسليح بمدخل النهضة من الصحراوى فضلا عن تنفيذ قرار إزالة لعقار مخالف علي أراضي واقعة داخل خط التنظيم بطريق عبد القادر البتروكيماويات مكون من ٣ أدوار تم إزالته حتي سطح الأرض.

وواصل حى المنتزة ثان حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة مبني عبارة عن سور من الطوب الأبيض وأعمدة على مساحة ٢٠٠٠ متر فضلا عن إزالة أعمدة بالدور الرابع علوى والتحفظ علي خلاطة بأحد العقارات شارع ١٦ منطقة اسكوت.

وقام حى العامرية ثان حملة مُكبرة لإزالة الأعمال المخالفة حيث تم فك شدة خشبية لدور أول علوي بقريه الوفاء وكذا فك شدة خشبية لدور أول علوى والتحفظ على كمية من الأخشاب بقرية ١ بنجر السكر فضلا عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية أحمد عرابى وكذلك فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول علوي بالناصرية القديمة بجوار مسجد البخاري وتم التحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب

وشهد حي غرب حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف تمكنت من إزالة سور مباني بدون ترخيص بالعقار ١٢ شارع باب سدرة بكرموز وكذا إزالة كشك مخالف بدون ترخيص بقطعة أرض فضاء كائنة ٢٤ شارع عثمان باشا نجيب منطقة كرموز بالإضافة إلى إزالة جمالون صاج ١٠ تنظيم حارة المروءة ناصية الأزهري

بينما قام حى وسط حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس4/7 منطقة محرم بك،عبارة عن بناء أعمدة بالدور الثاني علوي تم إزالتها بالكامل

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

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