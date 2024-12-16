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الانتهاء من نقل الموظفين من وإلى 124 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر نوفمبر 2024.

 

تعديل الشكل التعاقدي للموظفين في الحكومة 

 

 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 4 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط القانونية المقرر بقانون رقم 81 لعام 2016 قانون الخدمة المدنية الجديد.

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 135 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

نقل الموظفين في الحكومة

 

 وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 124 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2021.

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