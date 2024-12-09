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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 274 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 274، الصادر اليوم 9 ديسمبر 2024، أهم القرارات الحكومية، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة كفر الشيخ.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
-قرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد سنغالي ويمني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا.
قرارات محافظة الدقهلية بشأن تعدل المخططات التفصيلية لقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر، وقرى أبو داوود وقرية العميد، وقرية ظفر، وقرية قرية السعودية، وقرية تاج العز، وقرية البيضا، وقرية الخمسة بمركز ومدينة تمى الأمديد.


-وقرار محافظة كفر الشيخ باعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة كفر الشيخ.  

 

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