الإثنين 16 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وصفي واصف: لابد من تمهيد الطريق ضد كافة الإجراءات المعيقة لعمليات تصدير الذهب للخارج (فيديو)

وصفي واصف
وصفي واصف

قال دكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، إن معرض نيبو في نسخته الرابعة يشهد حالة من النمو خلال الفترة الحالية، موكدا أن المعرض أصبح أكبر والثقة فيه زادت عن بداية انطلاقه.

وتابع أن المنتجات المعروضة داخل المعرض تشهد تقدما وتنمو وتتطور بصورة كبيرة، لافتا إلى أن المنتجات لا تقل عن ما يتم تقديمه في أي دولة من دول العالم.

وأشار إلى أن المنتجات ترضي كل المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم العربي، معلقا: لم نعد معزولين على منتجات محددة ترضي السوق الأوروبية فقط. 

وأضاف نحتاج إلى تمهيد الطريق لكل الإجراءات المعيقة لعمليات التصدير للخارج، لافتا إلى أن التصدير بالفعل زاد لكن يحتاج إلى عمليات تمديد للإجراءات التي تمنع سهولة نفاذها.

معرض نبيو للذهب والمجوهرات

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن  رئيس مجلس الوزراء،  امس، معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024. 

ويُعد معرض نبيو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الافتتاح الرسمي، تم الكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. 

ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض.

كما سيتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًّا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية

وخلال الافتتاح، أعرب وزير التموين عن سعادته بإقامة معرض “نبيو” 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًّا لصناعة الذهب والمجوهرات.

 كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

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المستهلكين الشرق الاوسط وافريقيا الشرق الأوسط المنتجات السوق الأوروبي السوق الاوروبية

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