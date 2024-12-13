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أخبار مصر

وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد لمدة يومين في مدينة نصر

الدكتور شريف فاروق،
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

 أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة “سوق اليوم الواحد” وتفعيله لمدة يومين كتجربة في منطقة مدينة نصر ليستمر العمل به يومي الجمعة والسبت، في إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين.

 

نجاح أسواق اليوم الواحد

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي حققتها أسواق اليوم الواحد المستمرة في مناطق حلوان، الأميرية، المرج، وإمبابة، العمرانية حيث تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين في نفس مواقعها يوم الجمعة من كل اسبوع، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

 

وأكد وزير التموين أن تجربة “سوق اليوم الواحد” تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين يومًا بعد يوم. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الأسواق تميزت بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة. وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

كما أشار وزير التموين إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه الأسواق من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية وتلبية احتياجات المستهلكين. وبيّن أن الإقبال علي هذه الأسواق يشهد نموًا ملحوظًا، ما يعكس ثقة المواطنين في هذا النموذج الجديد من الأسواق.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على تقييم تجربة “سوق اليوم الواحد” في مدينة نصر لمدة يومين تمهيدا لتعميمها علي باقي المواقع لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار التوسع في المبادرة لتغطية المزيد من المناطق والمحافظات.

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