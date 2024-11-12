زراعة الفيوم تفتتح موسم عصر الزيتون بوحدة الصناعات الغذائية

افتتح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، الدكتور أسامة دياب، موسم عصر الزيتون، بوحدة الصناعات الغذائية، التابعة للارشاد الزراعي، بمديرية الزراعة، بحضور المهندس زاينهم عاشور مدير عام الارشاد الزراعى، والدكتورة نيفين السيد مدير وحدة الصناعات الغذائية.

واكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، ان الزيت المنتج بتمتع، بجودة عالية وأسعار مخفضة، كنا تقدم الوحدة العديد من السلع الغذائية من انتاجها، بجودة متميزة وسعر تنافسي، ايمانا بدور وزارة الزراعة في المساهمة في معادلة الاسعار في أسواق السلع الغذائية.

الفوائد الصحية لزيت الزيتون

يعرف أن زيت الزيتون له العديد من الاستخدامات، سواء في الطعام أو في مستحضرات التجميل، أو الصناعات الغذائية.

استخدامات زيت الزيتون في طهي الطعام

يعتبر زيت الزيتون مكون رئيسي في الطهي، خاصة لدي سكان المغرب العربي، ويتميز بنكهته الغنية ومذاقه المميز، ويمكن استخدامه في السلطات، والمخبوزات، والطبخ، كما أنه يعد خيار صحي للطهي مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى، حيث يتحمل درجات الحرارة العالية دون أن يتعرض للتحلل بسهولة.

ويعتبر زيت الزيتون مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي الدهون الصحية التي تساعد في تحسين صحة القلب، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، اذ يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة مثل الفينولات التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان ومرض السكري.

فوائد زيت الزيتون الجمالية

كما يستخدم زيت الزيتون في العديد من الوصفات التجميلية والعناية بالبشرة والشعر، فهو مرطب طبيعي يساعد في الحفاظ على نعومة البشرة وحمايتها من الجفاف، ويمكن استخدامه كمزيل طبيعي للمكياج، ويساعد في تعزيز نمو الشعر وتقوية جذوره ويحميه من التساقط.

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