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رياضة

تصريحات نارية لـ رينارد قبل مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 26

هيرفي رينارد، فيتو
هيرفي رينارد، فيتو

 علق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، على المشاركة المرتقبة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” المقرر إقامتها بدولة الكويت من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

ويقع المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي إلى جانب منتخبات البحرين والعراق واليمن.

وهنأ رينارد في بداية حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ قليل  الشعب السعودي على فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.

 

وتابع رينارد: “هذا المعسكر مهم بالنسبة لنا، كون الفترة التي جئت فيها قبل لقاء أستراليا وإندونيسيا كانت فترة قصيرة، لذلك هو معسكر مهم جدًا”.

وأضاف رينارد: “الهدف من المشاركة هو تحقيق اللقب، لكن لدينا مهمة أكبر وهي تطوير الفريق وتحسينه قبل خوض المباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في مثل هذه البطولات لابد أن أفكر بإعطاء جميع اللاعبين دقائق للمشاركة”.

هيرفي رينارد،فيتو
هيرفي رينارد،فيتو

 وأكمل مدرب المنتخب السعودي: “بالتأكيد هدفنا الرئيسي هو تحقيق الفوز، خاصةً أننا خسرنا اللقب في المشاركة السابقة التي أشرفت فيها على المنتخب، وهي فرصة للثأر من خلال تحقيق اللقب”.

 

وأردف رينارد: “اختيار اللاعبين يأتي وفقًا لمعرفتي السابقة بهم، كذلك من خلال مشاهدة المباريات، وأنا لدي خبرة كبيرة في الكرة السعودية، وأعتمد بشكل أساسي في الاختيار على معرفتي السابقة باللاعبين”.

 

وواصل: "لا شك أننا نشعر بالفخر لتواجد سعود عبدالحميد وفيصل الغامدي ومروان الصحفي في أوروبا، والأمر صعب من ناحية التواجد في بيئة ومنافسة مختلفة، لكنني أتابعهم بشكل كبير، ومن المهم على اللاعب السعودي أن يعرف الفرق بين الإحتراف في أوروبا وغيرها، وبلا شك سنفتقدهم في كأس الخليج".

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المنتخب السعودي استضافة كاس العالم الفرنسي هيرفي رينارد بطولة كأس الخليج العربي بطولة كأس الخليج

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