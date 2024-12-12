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رياضة

انطلاق معسكر المنتخب السعودي استعدادا لـ خليجي 26

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

بدأ منتخب السعودية، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، معسكره في مدينة الرياض، صباح اليوم الخميس، وذلك في إطار الاستعداد لخوض بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” التي ستقام في الكويت.


وحرص رينارد على الترحيب بـ   سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، الذي تواجد في المعسكر، رغم تعرضه للإصابة بكسور في الوجه، على هامش مشاركته في مباراة الهلال الأخيرة بالدوري ضد الرائد.

وينتظم منتخب السعودية، في معسكر داخلي بالرياض خلال الفترة من 12 – 20 ديسمبر الجاري؛ يتخلله مباراة ودية، وذلك قبل السفر إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج 26.

قائمة منتخب السعودية استعدادا لكأس خليجي 26

وضمت قائمة منتخب السعودية 28 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:
في حراسة المرمى: أحمد الكسار، محمد اليامي، محمد العويس، نواف العقيدي.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام، عبدالإله هوساوي.

في خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، نواف بوشل، فيصل الغامدي، محمد القحطاني.

يقود الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالعزيز العثمان، هارون كمارا.

الجدير بالذكر أن منتخب السعودية يأتي في المجموعة الثانية من خليجي 26 رفقة منتخبات، العراق، البحرين، اليمن، علما بأن المجموعة الأولى تضم منتخبات، الكويت، قطر، الإمارات، عمان.

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