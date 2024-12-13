جامعة بنها ضمن تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة لعام 2025

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن ظهور الجامعة في تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة لعام 2025، وسط 1,744 جامعة حول العالم شملهم التصنيف هذا العام، حيث جاءت ضمن الفئة 1201-1250 على مستوى العالم.

التزام جامعة بنها بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

قال الجيزاوي: ساعد على ظهور الجامعة بهذا التصنيف السياسات التي تبنتها الجامعة والتزامها منذ سنوات بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر، والذي كان له الأثر الكبير في تحسين تصنيفها بين الجامعات المحلية والإقليمية والدولية في مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة بتصنيف التايمز البريطاني او التصنيف الاندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، والان بتصنيف كيو اس للتنمية المستدامة، كما تبنت الجامعة استراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية يشارك في تنفيذها جميع قطاعات الجامعة وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية التغير المناخي 2050، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة

وأوضح أن تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة يعتمد على ثلاث مؤشرات رئيسية وهم التأثير البيئي "Environmental Impact" والذي يندرج تحته 3 مؤشرات فرعية، ويمثل نسبه 45% من إجمالي التنصيف، والتأثير المجتمعي "Social Impact" والذي يندرج تحته 5 مؤشرات فرعية ويمثل 45% من إجمالي التصنيف، والحوكمة "Governance" وتمثل نسبه 10% من إجمالي التصنيف.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الجامعة جاءت في الترتيب المحلي 14 ضمن 26 جامعة مصرية تم تصنيفها هذا العام، وأفريقيا جاءت بالمرتبة 38 ضمن 70 مؤسسة تم تصنيفها.

وأضافت أن الجامعة جاءت بالمركز 899 عالميا في مؤشر التأثير البيئي، كما احتلت المركز +1001 عالميا في مؤشر التأثير المجتمعي، وبالمركز +1001 عالميا في مؤشر الحوكمة.

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