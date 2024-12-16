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محافظات

وكيل التعليم بالفيوم يفتتح معرض الأنشطة بالمدرسة الثانوية للبنات

المشاركون في معرض
المشاركون في معرض الأنشطة بالفيوم الثانوية للبنات، فيتو

 افتتح الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة  التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، معرض الأنشطة التعليمية، بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ويضم المعرض الوسائل التعليمية، والأنشطة التربوية والتعليمية، التى تم إنتاجها من خامات البيئة، وتم عرض فيديو  بتقنية الهولوجرام، عن مبادرة الفيوم تتحدث، والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.

احتفال المدرسة بختام الأنشطة

 وشهد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، احتفال المدرسة الذي ضم عددا من الفقرات الفنية والاستعراضية عن محافظة الفيوم وتراثها،  ومنها مسرحية الفيوم بلدنا لجماعة المسرح بالمدرسة، واسكتش أنا مصري أنت مين لجماعة الصحافة، وجلسة برلمانية عن علاج مشكلة الدروس الخصوصية، ثم تفقد ورشة التربية الفنية والأشغال اليدوية.

مكافأة مدير مدرسة ابتدائية

 وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، منح مكافأة مالية 1000 جنيه إلى أيمن أحمد مرسي عبد الرحمن، مدير مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، وشهادة تقدير لتفانيه في العمل، وانتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية.

تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الإذاعة المدرسية

 كما قرر وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تكريم كل من  سها السيد خليل، معلم اللغة العربية، لتميز الأداء بالإذاعة المدرسية بنفس المدرسة، وتقديم فقرات فنية المتميزة  تهدف إلى تنمية الوعي لدى الطلاب وإرساء لروح الوطنية، والتمسك بالعادات كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، منح شهادة تقدير للطالبة مريم محمد سيد، بالصف السادس الابتدائي للمستوى المتميز في تقديم الإذاعة المدرسية، وإلقاء كلمة بالإذاعة المدرسية عن محافظة الفيوم، والمعالم الأثرية بالمحافظة.

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 وأشاد وكيل الوزارة بانتظام وانضباط طابور الصباح بالمدرسة، وبتفعيل الأنشطة المدرسية بالمدرسة، وتفعيل مبادرة الفيوم تتحدث، ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

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