السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ6 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بمصر الجديدة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

استعلمت نيابة مصر الجديدة عن الحالة الصحية لـ 6 اشخاص أصيبوا في حادث تصادم أتوبيس برصيف في مصر الجديدة، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود البداية لتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس برصيف في شارع المرغني بأول كوبري المرغني في مصر الجديدة.

وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لنقل المصابين وإزالة آثار الحادث.

وأسفر حادث التصادم عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى هليوبوليس في مصر الجديدة.

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نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات النجدة كوبرى المرغنى

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