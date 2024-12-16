رئيس النواب يؤكد لسفيرة أمريكا ضرورة تعزيز التعاون البرلماني

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس.

استقبال سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس النواب

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مُشددًا على أهمية تلك العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

رئيس النواب يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

أكد رئيس مجلس النواب، ضرورة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية خاصة على الصعيد البرلماني لتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك.

زخم العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

من جانبها، أشادت السفيرة الأمريكية في مصر بالزخم الايجابي الذي تشهده العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مُعربة عن تقديرها التام للقاءات المختلفة التي تجمع مسئولي البلدين في ضوء أهمية تلك اللقاءات لتنسيق الرؤى الأمريكية المصرية في كافة المجالات.

ورفع قبل قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقبيل رفع الجلسة، واصل مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

رسوم التفتيش البحري

ووافق مجلس النواب، مجموع مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.

قانون التجارة البحرية

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.

قرض لصالح وزارة المالية

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

الاستماع لبيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، الاستماع لبيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

آليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

كما يستعرض وزير الاستثمار، آليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما يحسم مجلس النواب، تعريف "السيدة المنفصلة" بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تتعلق بالطلاق الكنسي.

وأعلن رئيس مجلس النواب، أنه سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.

وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

الطلاق الكنسي يثير الخلاف في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

مطالب بحذف لفظ طلاق كنسي من قانون الضمان الاجتماعي

وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".

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