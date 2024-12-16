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سياسة

وزير المالية يكشف أمام النواب تراجع الدين الخارجي

وزير المالية أمام
وزير المالية أمام النواب

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: "وهو ما يعني نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر".

مناقشة قرض بـ2 مليار دولار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.

وزير المالية يكشف أسباب الاقتراض

وقال الوزير: "نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتسهيلات كبيرة.

تفاصيل قرض 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية

وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلًا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع اذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة ان تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون ان يكون هناك ضغط فى السوق".

موقف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من القروض

من جانبه أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه  الذعر ولا داعي ذلك، متسائلًا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، موضحًا أنه لعدة أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.

وقال النائب: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.

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الماليه الدين الدين الخارجي القروض النواب الموازنة

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