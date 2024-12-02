رئيس البرلمان يمازح إحدى النائبات بعد تعقيب الوزير "أنت مصيبة"

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بتوحيد كلمة البحث الاجتماعي الميداني في كل مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

مناقشة التعريفات بقانون الضمان

وشددت النائبة في طلبها أثناء مناقشة بنود المادة 1 من مشروع القانون والتي تتضمن التعديلات.

البحث الميداني لتحديد الدخل

وأشارت إلى أهمية إقرار كلمة البحث الاجتماعي الميداني في كل مواد مشروع القانون، وذلك أثناء مناقشة البند 5 والتي تتعلق بتعريف الدخل: المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعى الميدانى أيًا ما كان مصدره.

توافق الحكومة على مقترح النائبة

وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، توافقه مع ما طرحته النائبة قائلا: "أنت مصيبة".

الحكومة بالجلسة أثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

فيما علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مداعبا النائبة، قائلا: الوزير يقصد أنك على صواب، وإن كانت الكلمة التي ذكرها الوزير صحيحة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف الفقر الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى.

تعريف الفقر في قانون الضمان الاجتماعي

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه المجلس كالتالى:

الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالى: خط الفقر القومى: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

وشهدت البند الأول الخاص بتعريف الفقر، جدلا واسعا، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي، بحذف كلمة الشديد من تعريف الفقر لأن تحديد ذلك أمرا نسبيا.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، برامج الدعم لها تعريفات دولية وتعريف الفقر متوافق مع المعايير الدولية بالأمم المتحدة، خاصة وأن تعريف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد، لأن الفقر مسألة نسبية والعبرة بتحديد درجة الفقر وفق خريطة الفقر والمعادلة الدالة عليه.

وأشار إلى أن استراتيجية 2030 تتضمن مكافحة الفقر، مؤكدا أن من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لا يندرج تحت الفقر ولا في الحرمان الشديد.

وتضمنت التعريفات التي وافق عليها مجلس النواب في المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

5- الدخل: المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقدًا، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعى الميدانى أيًا ما كان مصدره.

6- الحد الأدنى للدخل الشهري: الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي وفقا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل سنتين بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

7- الدعم النقدى: مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

8- الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.

9- الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

10- الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.

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