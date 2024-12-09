محافظ الإسكندرية يبحث مع السفيرة الأمريكية سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

في البداية، رحب المحافظ بالسفيرة على أرض الإسكندرية، حيث أعربت السفيرة عن سعادتها بمقابلة محافظ الإسكندرية وقامت بتقديم التهنئة لس على توليه مهام منصبه.



وثمن محافظ الإسكندرية جهود السفيرة الأمريكية والتي استطاعت في وقت قصير القيام بالعديد من الأنشطة في مصر.

وناقش محافظ الإسكندرية والسفيرة الأمريكية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاصة بتعاون السفارة الأمريكية في المشروعات التنموية وخاصة مجالات التعليم والصحة والمواصلات بالإضافة للزراعة والسياحة والصناعة والتي سوف تساعد في توفير فرص عمل أكثر للشباب.

كما تطرق محافظ الإسكندرية للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية، حيث أفاد أن الإسكندرية في هذا الشتاء ستقوم لأول مرة بجمع مياه الأمطار واستغلالها فيما بعد في الزراعة في إطار السعي الدائم للتحكم وإدارة الموارد المائية بشكل جيد وفقا لتوجهات الدولة المصرية في ترشيد وحسن استغلال الموارد المائية.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الصور والهدايا التذكارية.

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