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محافظات

السفيرة الأمريكية: العلاقات بين واشنطن والقاهرة قوية

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية في الإسكندرية، فيتو

أطلقت  السفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى جارج، القنصلية الافتراضية للولايات المتحدة وتم تعيين قنصلا فخريا لها بالمحافظة، وذلك بديلا للقنصلية التي جري أغلبها قبل عده سنوات.

وأوضحت  أن  الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في القاهرة، الذي قاده وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية المصري في سبتمبر الماضي ساه في إطلاق فرق العمل المعنية بالتعليم والثقافة في هذا الحوار عددًا من المبادرات المثيرة التي ستواصل تنفيذها في السنوات القادمة.

 

 


جاء ذلك خلال لقاء صحفي ضمن زيارة رسمية تجريها السفير في الإسكندرية؛ اليوم الإثنين. 

وقالت السفيرة: "في بلدي، نحن نمر بانتقال سلمي من إدارة يقودها حزب سياسي إلى إدارة يقودها حزب آخر، كما يحدث كل أربع إلى ثماني سنوات. قد يعني هذا بعض التغييرات في أولويات سياستنا الخارجية على مستوى العالم، لكن لا تقلقوا، العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر كانت وستظل حيوية."

وأكدت  السفيرة الأمريكية، على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، مشيرة إلى أنها استراتيجية وراسخة، رغم اختلاف الإدارات في بلادها  "

وتابعت السفيرة: "ندرك جميعًا أن التحديات هائلة، حيث تواجه معظم الدول على حدود مصر صراعات. وكما أفاد وزير الخارجية المصري في وقت سابق، هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي يحدث فيها ذلك. الولايات المتحدة تقدر قيادة مصر في تحديد حلول لهذه الصراعات التي تحدث على حدودها وجهودها في التخفيف من آثارها الإنسانية المدمرة، وهذا أمر حاسم."

وأشارت "جارج" إلى الأثر الاقتصادي الذي تسببه هذه الصراعات على الشعب المصري، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدرك أن هذا الأثر حقيقي وملموس. وأضافت: "لهذا السبب، أعلم أنه بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يتولى السلطة في الولايات المتحدة، فإن تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ودعم مصر اقتصاديًا وثقافيًا سيظل مهمًا للغاية لازدهار كلا البلدين."

وأكدت السفيرة على أهمية هذه العلاقة التي تتجلى في نطاق واسع من مجالات التعاون، والعمل على تعزيز استقرار مصر من خلال الدعم المباشر بين الشعوب في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية الاقتصادية ودعم السلام والمقاومة.

 

 


 

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