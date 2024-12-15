وزير الأوقاف لطلاب جامعة الفيوم: الالتفاف حول الشريعة يساعد علي تنمية الذات

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنه من الضروري الالتفاف حول مقاصد الشريعة الإسلامية، والابتعاد عن أي اتجاهات أخرى متطرفة تدعي الإسلام، وناشد الطلاب بضرورة تحصين أنفسهم من أية مغريات حالية تقودهم إلى البعد عن دينهم الإسلامي، من خلال التقرب إلى الله والحفاظ على الصلاة، والحرص على تلاوة القرآن الكريم، وتطبيق السنة في حياتنا العملية، جاء ذلك أثناء حضور وزير الأوقاف ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء وسطية الإسلام ودور الإعلام في تنمية القيم"، بجامعة الفيوم.

نصائح وزير الأوقاف لطلاب جامعة الفيوم

كما قدم وزير الاوقاف، عددًا من النصائح للطلاب أهمها معرفة الفرق جيدًا بين الظلمات والنور وإثراء العلم والمعرفة، وتطوير الذات وتنمية القدرات والمواهب، والتحلي بالصبر والطموح، والسعي باجتهاد لتحقيق الأهداف المنشودة.

وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في نشر الشائعات

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أن الإسلام دين وسطي يتميز بالاخلاقيات الحميدة ويدعو إلى التسامح والرحمة، كما أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تساهم بشكل كبير في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة، ولذلك يجب علينا الحذر من تصديق أي اخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا بعد التأكد من صحتها من خلال المصادر الرسمية الموثوقة.



وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أن أجهزة التليفون المحمول تعد سلاحا ذا حدين ويجب علينا استخدامه بطريقة صحيحة ونافعة وعدم الانسياق خلف الأفكار الضارة.

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