الأحد 27 أكتوبر 2024
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تنفيذي التأمين الصحي بالشرقية يناقش تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة 

اجتماع تنفيذى فرع
اجتماع تنفيذى فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية, فيتو

عقد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية  اجتماع بالمجلس التنفيذى لفرع الشرقية فى حضور الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير عام الفرع، وأيضا حضور مديرى الإدارات بالفرع ومديرى المناطق ومديرى المستشفيات ومديرى العيادات ومسئولى أقسام الشئون الطبية بالفرع.

مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد وحدة الكلى بمستشفى المبرة

 

المترددين على وحدات الفرع المختلفة 

وألقى  الدكتور مدير عام الفرع كلمة الافتتاح والتي رحب فيها بالحضور كما أكد على ضرورة معاملة المرضى والمترددين على وحدات الفرع المختلفة معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقي الخدمة الطبية لهم.

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مناقشة أجندة الاجتماع المعدة لذلك 

حيث تم مناقشة الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة وكيفية تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة كما تم مناقشة اجندة الاجتماع المعدة لذلك ولما لم يستجد من أعمال تم إنهاء الاجتماع وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى المبرة بالزقازيق.

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الدكتور رضا الديب الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير الفرع رئيس الفرع التأمين الصحي محافظة الشرقية حضور مديرى الادارات مديري المستشفيات

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