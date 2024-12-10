استشاري حساسية يكشف معلومات مهمة عن دور البرد المنتشر بين الكبار والأطفال

كشف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح عن حقيقة دور البرد المنتشر في هذه الفترة بين الكبار والأطفال.

موسم الشتاء تزيد فيه العدوى التنفسية

وأشار استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو " إلى أن موسم الشتاء موسم عدوى تنفسية تزيد فيه نسب انتشار الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا أو نزلة برد أو الفيروس المخلوي التنفسي، مؤكدا أنه لا يوجد مرض أساسي ينتشر في هذه الفترة ولا يمكن تحديد أي نوع من الفيروسات التنفسية الأكثر انتشارا.

وأوضح الحداد أنه سنويا في هذا الوقت من السنة تزيد نسبة الإصابة بالإنفلونزا وكورونا خاصة ان فيروس كورونا لم ينتهِ ومازالت أعراضه مستمرة سواء ارتفاع الحرارة أو آلام الجسم أو السعال أو العطس.

لا يوجد حاجة لارتداء الكمامات بشكل إجباري

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لارتداء الكمامات بشكل إجباري إلا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عند تواجدهم في الأماكن المزدحمة لمنع انتقال أي عدوى لهم، وكذلك المصابين بنزلات البرد ويضطرون للخروج من المنزل يجب عليهم ارتداء الكمامة لمنع عدوى غيرهم.



وأوضح الدكتور أمجد الحداد أن فيروس كورونا ليس خطيرا وحاليا اغلب الإصابات به عبارة عن نزلات برد تمتد لمدة ٤ أيام، مؤكدا أن الإنفلونزا أشد من فيروس كورونا لذا تأتي أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا.

وتابع أنه لا يوجد بروتوكولات علاجية خاصة لإصابات العدوى التنفسية المنتشرة حاليا، ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر ويوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية مما يسبب تقليل فيتامين د لوظيفة المناعة، كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة لأنها تكون أكثر استقرارا في الحرارة المنخفضة.

نصائح للحماية من أمراض الشتاء

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من أمراض الشتاء منها:

١- السعال والعطس في الذراعين، وليس اليدين

٢- تطهير المناطق كثيرة اللمس مثل أسطح العمل ومقابض الأبواب وأجهزة الريموت كنترول

٣- لا تشارك الأدوات أو الأكواب أو الطعام أو فرشاة الأسنان أو الملابس أو المناشف

٤- غسل اليدين بإستمرار وبشكل جيد وصحيح

٥- الحرص علي السوائل بكثرة والتغذية المتوازنة

٦- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة

٧- تناول تطعيم الانفلونزا الموسمية يعد أداة وقائية آمنة وفاعلة.

ومن جانبها أكدت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور إلى أي مرحلة عمرية.

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

وأوضحت أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا.

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