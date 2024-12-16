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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المحمول من المواطنين بالشرابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الشرابية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان "لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "المغافلة"بدائرة قسم شرطة الشرابية.

 

وضبط بحوزة المتهمين 4 هاتف محمول مجهولين المصدر، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة الشرابي سرقات هواتف المحمول قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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