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رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يتابع أعمال تطوير الشوارع

منيا القمح بالشرقية:
منيا القمح بالشرقية: متابعة أعمال الخطة الاستثمارية -فيتو

 قام اليوم المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بمتابعة أعمال الرصف التى تتم الآن بشارع الصعيدى المتفرع من شارع سعد زغلول بمنطقة المنسي، حيث جار قطع الفرمة في الشارع وشوارع الروافد المتصلة به.  

رئيس مركز منيا القمح يتابع أعمال الرصف وقص الأشجار

 وشدد عامر على مسئول المشروعات ضرورة المتابعة المستمرة أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بخطوط التنظيم وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث تم التأكيد على عدم ترك أى أتربة أو ريتش أو أى غرف مفتوحة للصرف لأنها تسبب خطورة على حياة المواطنين أو تسبب عرقلة في الشوارع العامة والتواصل مستمر مع جهات المرافق المياه والكهرباء والغاز لضمان عدم وجود أي أعطال. 

 

رئيس منيا القمح شرقية يوجه بإزالة نخلة مائلة وقص الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بشأن تيسير كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية والاهتمام بالخدمات التى تقدم للمواطنين بجميع مراكز المحافظة. 

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المحاسب اشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية متابعة اعمال الرصف شارع الصعيدى المتفرع من سعد زغلول قطع الفرمة فى الشارع شوارع الروافد المتصله به

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