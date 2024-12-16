رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية يتابع أعمال تطوير الشوارع

قام اليوم المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بمتابعة أعمال الرصف التى تتم الآن بشارع الصعيدى المتفرع من شارع سعد زغلول بمنطقة المنسي، حيث جار قطع الفرمة في الشارع وشوارع الروافد المتصلة به.

وشدد عامر على مسئول المشروعات ضرورة المتابعة المستمرة أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بخطوط التنظيم وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث تم التأكيد على عدم ترك أى أتربة أو ريتش أو أى غرف مفتوحة للصرف لأنها تسبب خطورة على حياة المواطنين أو تسبب عرقلة في الشوارع العامة والتواصل مستمر مع جهات المرافق المياه والكهرباء والغاز لضمان عدم وجود أي أعطال.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بشأن تيسير كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية والاهتمام بالخدمات التى تقدم للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.

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