رئيس منيا القمح شرقية يوجه بإزالة نخلة مائلة وقص الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء

وجه أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية، باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه بعض الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة العامة، وكذلك طالب الوحدة المحلية بإزالة نخلة بها ميول شديد وتشكل خطورة على أرواح المارة، على طريق قرية كرديدة التابعة للوحدة المحلية.

وطالب الوحدة المحلية بسرعة التحرك للتعامل مع بعض أعمدة الإنارة المائلة، وإصلاح الإضاءة بها، واتخاذ ما يلزم لتوفير بيئة آمنة للمواطنين على الطرق العامة، وتقديم خدمة مرضية لهم، وذلك خلال جولته اليوم على الطرق والميادين العامة بالمدينة.

حيث تم استعدال جميع الاعمدة الموجودة على الطرق وكذلك قص وتقليم الاشجار المتداخلة مع الاسلاك الكهربائية، حتى لا تشكل خطورة وتم إزالة النخلة بعد التنسيق مع اصحابها،حفاظا على ارواح المواطنين المارة على الطريق المجاور للنخل.

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