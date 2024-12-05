غدا، فصل الكهرباء عن مناطق بمنيا القمح بالشرقية

أعلن المهندس أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، أنه تلقى إخطارا من إدارة كهرباء شرق منيا القمح قالت فيه إنه سيتم غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024 فصل التيار الكهربي عن محطة محولات منيا القمح الجديدة المعروفة بأبو طبل.

شارع المدارس وقرية شلشلمون

وقال عامر إنه بناء على ذلك سيتم فصل التيار عن منطقة الضرائب بالمدينة بالاضافة إلى شارع المدارس منطقة ميدان المنسى وطريق الزقازيق وقرية كفر شلشلمون وايضا قرية ميت يزيد ثم الوحدة المحلية بقرية العزيزية وتوابعها.

جانب من القرى التي سينفصل عنها الكهرباء

وأشار عامر إلى أن الكهرباء ستنفصل أيضا عن قرية سنهوت وتوابعها والوحدة المحلية بقرية الصنافين وتوابعها وكذلك الوحدة المحلية بقرية شبرا العنب وتوابعها وقرية بنى هلال وتوابعها قرية كفر أبو الزقازيق وتوابعها بالاضافة الى الوحدة المحلية لقرية بيشة عامر وتوابعها ثم قرية تلبانه وتوابعها وأيضا الوحدة المحلية لقرية السعديين وتوابعها.

انقطاع الكهرباء السادسة والنصف صباحا

ولفت إلى أن انقطاع التيار سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا وناشد رئيس مركز ومدينة منيا القمح المواطنين بفصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل موعد فصل التيار الكهربائي حفاظا عليها من التلف والضرر.

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