السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة لإزالة الإشغالات بمنيا القمح في الشرقية

حملة لإزالة الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات بمنيا القمح في الشرقية

 قام اليوم المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بـ محافظة الشرقية وبصحبته محمـد عبد الغنى رئيس قسم الاشغالات ومسئولى قسم المخلفات الصلبة برئاسة المركز وبحضور شرطة المرافق بحملة إشغالات مكبرة يوميًّا. 

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة عمل جولات ميدانية بالشارع لرفع كافة أشكال المخالفات والإشغالات ورفع كافة أشكال التعديات على الشوارع والميادين العامة وإعادة الوجه الحضاري. 

حملة بالشوارع والميادين في الشرقية  

وتجولت الحملة بـ الشوارع العامة والميادين العامة ورفع جميع الإشغالات وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ومنع  الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين على مدار الساعة والتأكيد على مسئول الإشغالات برئاسة المركز بعمل حملات إشغالات على مدار الساعة وتم المتابعة لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع العامة على مدار الساعة وتم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالاضافة إلى تنظيم الباعة الجائلين والتنبيه بعدم وضع اشغالات بحرم الطريق ومنع تكدس مركبات التوكتوك والتي تسير بصورة عشوائية. 

كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بعدم وضع أي ي استاندات حديدية أمام المخابز وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين. 

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كما تم التأكيد على مسئول الإشغالات باستمرار هذه الحملات بصفة يومية للقضاء على الإشغالات بالشوارع العامة وناشدت رئاسة المركز جميع  المواطنين أصحاب المحلات الالتزام بمحلاتهم تجنبًا  لمصادرة المعروضات المعروضة بالشارع العام. 

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المحاسب اشرف عامر رئيس مركو وندينة منيا القمح محافظة الشرقية محمد عبدالغني مسئول الاشغالات المخلفات الصلبة شرطة المرافق حملة اشغالات مكبرة يوميا

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