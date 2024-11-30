الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مركز منيا القمح يتابع أعمال الرصف وقص الأشجار

عامريتابع الرصف وقص
عامريتابع الرصف وقص الاشجاربمنيا القمح محافظةالشرقية

أكد المحاسب أشـرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية أنه تابع أعمال خطة الرصف ورفع كفاءة منطقة هندسة الري.

رئيس مدينة منيا القمح يتابع أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك

استكمال أعمال الرصف والتطوير بمنيا القمح 

وأوضح أنه تم قطع الفرمة بمنطقة هندسة الري لاستكمال أعمال الرصف والتطوير التى تشهدها مدينة منيا القمح، وجارالمتابعة المستمرة لجميع الأعمال على مستوى المدينة، سواء في فرد السن أو تركيب الإنترلوك.

إزالة كافة الإشغالات والمعوقات من الشوارع  

 كما تم التأكيد على المقاول بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات الموجودة بالشوارع المدرجة بخطة الرصف وعدم ترك أى إشغالات تؤثر على اتساع الشوارع، وعدم وجود أى سن بدون فرد فى الشوارع تعرقل حركة السير.

التزام الشركة المنفذة بخطوط التنظيم 

 والتأكيد على الشركة المنفذة الالتزام بخطوط التنظيم والتنسيق مع رئاسة المركز فى حال وجود أى معوقات وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بهذه  الشوارع، وعدم ترك أى غرف صرف أو أى غرف مفتوحة بالشوارع العامة لتشكيلها خطورة على أرواح المواطنين وأيضا نظافة جميع الشوارع. 

الالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات 

 وألمح رئيس مركز ومدينة منيا القمح إلى انه تم التأكيد على الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة وتم التأكيد على إدارة المشروعات بالتواجد المستمر مع الشركة وتذليل كافة العقابات وتنفيذ الأعمال وفقا للمقايسة الموضوعة فى الشوارع المحددة.

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رفع الأتربة وقص وتهذيب الأشجار 

كما قام عامر بالمرور والمتابعة على قسم البساتين للتأكد من نظافة مداخل المدينة من الاتجاهين منيا القمح/ الزقازيق. ومنيا القمح / بنها، ونظافة الميادين العامة، وقص وتهذيب الأشجار المحيطة على الطريق، ورفع جميع الأتربة من على جانبى الطريق، ودهان الأسوار التى يوجد بها إعلانات واستمرار أعمال التجميل برى الأشجار لإظهار المدينة بشكل يليق بمواطنيها.

 

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المحاسب اشرف عامر رئسش مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية المهندس هانى الحديدى المهندس أحمد عبدالستار قسم المشروعات رفع كفاءة المنطقة خطة الرصف

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