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رياضة

كريم بنزيما يستعد لتوجيه صدمة لجماهير اتحاد جدة

كريم بنزيما،فيتو
كريم بنزيما،فيتو

يدرس الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.


ووفقا لشبكة "ريليفو"، فإن بنزيما  يفكر جديًّا في الاعتزال، ولا يستبعد أن يكون ذلك في 2025 مع نهاية الموسم الحالي.


وأضافت: على الرغم من أن بنزيما لم يتخذ قراره النهائي، إلا أنه يعترف بوجود مؤشرات تدفعه للتفكير في الاعتزال، حيث يشعر بالإرهاق من الروتين اليومي للتدريبات والضغوطات الذهنية.


وكشفت "ريليفو" أن بنزيما اتفق مع ريال مدريد، على العودة كسفير عالمي للملكي، خاصة في المنطقة العربية، وهذا بفضل علاقته المميزة مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

كما يتطلع  بنزيما، البالغ من العمر 36 عامًا،  للعيش مرة أخرى في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرتبط كريم بنزيما بعقد مع اتحاد جدة حتى 30 يونيو 2026.


بنزيما يرفع شعار ريال مدريد 

ونشر بنزيما مساء منذ أيام، عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي في "إنستجرام"، صورة احتفاله الشهير وهو يرفع إصبع يده إلى الأعلى، بالإضافة إلى قميص ريال مدريد وشعار دوري أبطال أوروبا، مع "طبق من التمر".

 

 

 

بنزيما يلعب في صفوف نادي الاتحاد، منذ صيف عام 2023، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.


يذكر أن بنزيما ومنذ وصوله في عام 2009، فاز بـ 25 لقبًا، وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: إن سجله المذهل يضم 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي ومثلها للدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

 

 

في حين فاز بنزيما بلقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات مع الفريق الملكي، كما فاز المهاجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية 2022، وجائزة أفضل لاعب في العام نفسه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

 

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