الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بأنشودة دينية وطبق تمر، كريم بنزيما يسترجع ذكرياته مع ريال مدريد (فيديو)

كريم بنزيما،فيتو
كريم بنزيما،فيتو

تصدر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تريند موقع التواصل الاجتماعي" اكس "تويتر سابقا  بعد نشر فيديو   عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر بنزيما مساء اليوم الخميس، عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي في "إنستجرام"، صورة احتفاله الشهير وهو يرفع إصبع يده إلى الأعلى، بالإضافة إلى قميص ريال مدريد وشعار دوري أبطال أوروبا، مع "طبق من التمر".

بنزيما يلعب في صفوف نادي الاتحاد، منذ صيف عام 2023، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

وتلقى ريال مدريد خسارته الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سقط أمام ليفربول وخسر بنتيجة 0/2.
يذكر أن بنزيما ومنذ وصوله في عام 2009، فاز بـ 25 لقبًا، وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد إن سجله المذهل يضم 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي ومثلها للدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

في حين فاز بنزيما بلقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات مع الفريق الملكي، كما فاز المهاجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية 2022، وجائزة أفضل لاعب في العام نفسه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم بنزيما أبطال أوروبا الاتحاد السعودي الفرنسي كريم بنزيما النجم الفرنسي كريم بنزيما جائزة الكرة الذهبية 2022 دوري ابطال اوروبا ريال مدريد

مواد متعلقة

الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو)

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي

لاتسيو يتعادل سلبيا أمام لودوجوريتس بالشوط الأول في الدوري الأوروبي

أليكس فيرجسون يحضر أول مباراة لـ أموريم مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

رابطة الأندية تكشف مواعيد كأس الرابطة للموسم الجديد

تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث (فيديو)

تشكيل لاتسيو الإيطالي أمام لودوجوريتس في الدوري الاوروبي والقنوات الناقله

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية