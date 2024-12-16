وكيل التعليم بالشرقية يتفقد المدارس ويكرم معلمة بإدارة ههيا

فاجأ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية مدرسة هربيط المشتركة بحضور عبد المعطي سالم مدير عام إدارة أبو كبير التعليمية وذلك لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية حيث شارك الطلاب والطالبات طابور الصباح وتأدية تحية العلم والسلام الوطني واستمع لفقرات البرنامج الإذاعي.

زيارة رمضان لمدرسة هربيط المشتركة-فيتو

كما تفقد فصول المدرسة واطمأن على انتظام الدارسة وانتظام العمل داخل المدرسة وناقش واختبر الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية مؤكدًا على ضرورة وضع برامج علاجية للطلاب والطالبات المتأخرين دراسيا ومتابعة قياس مستوي الطلاب والطالبات وعمل مراجعات نهائية للمناهج الدراسية والاستعداد لاختبارات نصف العام الدراسي.

زيارة رمضان لمدرسة هربيط المشتركة-فيتو

الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين

واشار وكيل أول الوزارة الى ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وشدد" علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي ضورة التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وكذلك العاملين بالمدرسة.

زيارة رمضان لمدرسة هربيط المشتركة-فيتو

تكريم معلمة اللغة العربية

كما قام رمضان بتكريم آية محمد مصيلحي عمارة معلمة لغة انجليزية بمدرسة كفر أولاد عطية الغربي بإدارة ههيا التعليمية لإخلاصها وتميزها في أداء عملها مؤكدا حرص المديرية علي تكريم العاملين المتميزين والمجتهدين والمخلصين في أداء أعمالهم بقطاع التعليم تحفيزا وتشجيعًا لهم علي مواصلة الارتقاء بالعملية التعليمية.

زيارة رمضان لمدرسة هربيط المشتركة-فيتو

الشكر لإدارة المدرسة

في ختام زيارته وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لمدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس لجهودهم في خدمة العملية التعليمية وارتفاع نسبة الحضور.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والتى تقضى بالحرص على المتابعة الميدانية لانتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة أبو كبير التعليمية ومديرية التعليم بالمحافظة.

زيارة رمضان لمدرسة هربيط المشتركة-فيتو

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