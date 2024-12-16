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محافظات

الكشف عن الأمراض المزمنة لـ50 شخصا من العمالة غير المنتظمة بأسيوط

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على العمالة الغير منتظمة، فيتو

 قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم التنسيق بين مديريتي الصحة والعمل لتنفيذ قوافل طبية مجانية لتجوب مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة والمتواجد بها أعداد من العمالة غير المنتظمة، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية والحماية الإجتماعية والصحية. 

متابعة ملف السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة

 وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات للمواطنين بشكل لائق بالقطاعات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة متابعة ملف السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة في كافة المنشآت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة الطرق الممكنة.

الكشف الطبي على 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة

 وأوضح محافظ أسيوط أنه تم توقيع الكشف الطبي على 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة على مدار يومين بشركة بتروجاس في إطار تنفيذ مبادرة توقيع الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة بمواقع الإنتاج والتشييد والبناء وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا. 

محافظ أسيوط يشهد ختام برنامج تدريب العمالة غير المنتظمة بمنظومة النظافة (صور)

فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لقانون التأمينات والأوراق المطلوبة

 وأشار محافظ أسيوط إلى التعاون بين مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة لتنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

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