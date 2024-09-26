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محافظ أسيوط يشهد ختام برنامج تدريب العمالة غير المنتظمة بمنظومة النظافة (صور)

ختام البرنامج التدريبي
ختام البرنامج التدريبي للعمالة الغير منتظمة، فيتو

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ختام برنامج تدريبي للعمالة غير المنتظمة بمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والشركات العاملة بمنظومة المخلفات الصلبة بنطاق محافظة أسيوط والذي امتد على مدار يومين بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والدكتورة سهير مراد استشاري هيئة التعاون الدولي، والدكتور مؤمن صلاح ممثل استشاري البرنامج الوطني، والمهندس أحمد سعد استشاري فني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد سيد سليمان مدير إدارة التوجيه الفني بوزارة التضامن الاجتماعي، وخالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وسماح عبده مسئول التواصل والتوعية بالبرنامج الوطني، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم الترحيب بالحضور تلاها عرض تقديمي عن المنظومة الجديدة للمخلفات ثم كلمة المحافظ الذي نقل خلالها تحيات وتهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي الجديد.

رفع كفاءة وقدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات الصلبة

 

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ ضرورة الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وقدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات. 

إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات بشأن المسميات الوظيفية للعمل بمنظومة إدارة المخلفات ومنها (جمع، وفرز، وتدوير ) المخلفات والتخلص النهائي منها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي وإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة في المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

 

ووجه محافظ أسيوط، الشكر لكل العاملين بمنظومة إدارة المخلفات لافتًا إلى أهمية مكافأتهم ماديًا على الجهود المبذولة بمنظومة إدارة المخلفات.

 

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وتضمن البرنامج التدريبي ـ خلال اليومين ـ تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حدة من خلال الاستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني إلى جانب عرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وعرض تقديمي عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة العمل وتضمن البرنامج تدريب عملي للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال ممثل إحدى الشركات العاملة في مجال المخلفات لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل لكى يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة العمل لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفي ببطاقة الرقم القومي.

 

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