الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لقانون التأمينات والأوراق المطلوبة

العمالة غير المنتظمة،
العمالة غير المنتظمة، فيتو

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، له العديد من المزايا الهامة من بينها أنه ضم العديد من الفئات للتأمين الاجتماعي، ومن بينها العمالة غير المنتظمة.

ويشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

- خدم المنازل ومن فى حكمهم.

- عمال التراحيل.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التامينات الاجتماعية والمعاشات القطاع الخاص قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات مصلحة الاحوال المدنية قانون التأمينات الاجتماعية العمالة غير المنتظمة

مواد متعلقة

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

هل يجوز تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي؟ وزارة العمل تجيب

وزارة العمل تعلن انتهاء مراحل اختبارات وظائف "البوسنة والهرسك"

وزارة العمل تعلن عن وظائف في البوسنة والهرسك برواتب 700 يورو (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يزور مدرسة السلام الرسمية المتميزة لغات بإدارة السلام التعليمية

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

نجوى فؤاد: لم أتلق أي عرض لأي عمل منذ فترة طويلة..و"الرقص فن غصب عن تامر أمين"

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 36 شخصًا

فريق بحث لضبط المتهم بالتحرش بفتاة في الدقي

حزب الله يستهدف مقر قيادة الموساد الإسرائيلي بصاروخ باليستي

خبير اقتصادي يكشف تأثير تحريك أسعار الصرف على القطاع المصرفي في وقت الأزمات

ضد مجهول، نيازي مصطفى وميمي شكيب وعمر خورشيد، أبرز ضحايا جرائم القتل الغامضة في الوسط الفني.. وخبراء يوضحون أسباب حفظ التحقيق

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 25- 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

غزة وأوكرانيا والسودان أبرزها.. ملفات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية