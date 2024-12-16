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مدير الإدارة الصحية بالعاشر في الشرقية توجه بتفعيل غرف المشورة بالمراكز الطبية

إجتماع مديرة الإداره
إجتماع مديرة الإداره الصحية بمديرى المراكزالطبيه.

عقدت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية  اجتماعًا بمديرى المراكز الطبية التابعة للإدارة وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمراكز والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث تم التأكد من عمل  المبادرات الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالمراكز وتم التنبيه بمتابعة حالات الإحالة وكتابة التغذية الراجعة في السجلات، وتم التأكيد على عمل العيادات المسائية وذلك في مراكز  الحي ١٥ الجديد،  وطبي ٢٨، وطبي ١٠ج، والمركز الطبي رقم  ٤٦، وطبي الحي ١٦ القديم، مركز طبي أول، المركزطبي ٤٠، وأيضًا في المركز طبي ١٢ و٥٤  مشددة على ضرورة زيادة الإعلانات والتثقيف الصحي بعمل العيادات المسائية وخدمات الأخصائي بالمراكز. 

 

تفعيل غرف المشورة 

وتناولت أيضا تفعيل غرف المشورة التي تأتي ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية التي تقدم الدعم والرعاية الصحية للطفل والأم.

انتدابات لبعض المراكز بالتنسيق مع رؤساء الأقسام 

كما تم مناقشة احتياج بعض المراكز من قوى بشرية وتم التأكد بعمل إنتدابات لبعض المراكز بالتنسيق مع رؤساء الأقسام بالإدارة وتم مناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها ببعض المراكز.

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الشكر من مديرة الإدارة فى نهاية الاجتماع

وفى نهاية الاجتماع قدمت الشكر والتقدير لمديرى المراكز الطبية لما يتم تقديمه في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الادارة الصحية مدينة العاشرمن رمضان محافظة الشرقية مديري المراكز الطبية متابعة انتظام سير العمل التأكد من تقديم الخدمات الطبية

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