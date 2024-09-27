الجمعة 27 سبتمبر 2024
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جامعة أسيوط الأهلية توافق على تعديل اللائحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس طب الأسنان

مجلس جامعة أسيوط
مجلس جامعة أسيوط الأهلية، فيتو

 عقد المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال الجامعة الأهلية، وبحضور؛ الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات المنوط بها الدراسة فى الجامعة الأهلية، مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والإدارية.

 وفي مستهل الاجتماع؛ وجّه الدكتور أحمد المنشاوي؛ التهنئة إلى أعضاء المجلس الأكاديمي، وكافة أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الكادر الإداري القائمين على العمل بالجامعة الأهلية؛ بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، موجهًا الشكر لعمداء الكليات، ومديري البرامج الدراسية بالجامعة الأهلية، على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي.

 

استعدادات جامعة أسيوط الأهلية لاستقبال طلابها القدامى والجدد

 وأعلن  المنشاوي؛ عن إتمام استعدادات جامعة أسيوط الأهلية لاستقبال طلابها القُدامى، والجدد؛ تزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد 2024/ 2025، والمقرر  أن تنطلق الدراسة به غدًا السبت 28 من سبتمبر 2024.

 

 وثمن المنشاوي؛ الأداء المتميز، وجهود الجهاز الإداري، وما بذله من عمل مخلص ودؤوب خلال فترة التنسيق، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بقبول وقيد الطلاب الجدد.

إجراءات جامعة أسيوط الأهلية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

 وأشار المنشاوى؛ إلى الإجراءات التي اتخذتها جامعة أسيوط الأهلية؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، والتي تضمن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الجامعي، والتأكد من جاهزية القاعات الدراسية المخصصة للمحاضرات النظرية، وكذلك المعامل والقاعات المخصصة للتدريب العملي والسكاشن، مع التشديد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

 ووافق المجلس؛ على تعديل اللائحة الداخلية لبرنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان- بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك الموافقة على ألا يتم قبول التحويل من الجامعات الأخرى إلى كلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية إلا للطلاب المنقولين للفرقتين الثانية والثالثة فقط. 

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 وتمت الموافقة على أن تكون المعاملة المالية بجامعة أسيوط الأهلية نظير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين؛ وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، إلي جانب؛ عدد من الموضوعات الأخرى في مختلف المجالات؛ الأكاديمية، والإدارية، والمالية الخاصة بسير العمل بالجامعة الأهلية.

 

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