الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

بدء تطوير وتشجير الجزيرة الوسطى بمدينة الأقصر (صور)

أثناء التشجير
أثناء التشجير

أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بدء تنفيذ أعمال تطوير وتشجير وزراعة الجزيرة الوسطى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع كفاءة شارع سلمي سليم بمدينة الأقصر، باعتباره أحد أهم الشوارع بالمحافظة نظرا لكونه مدخلًا مميزًا لمعابد الكرنك، حيث يتردد عليه العديد من السياح من مختلف دول العالم.

 

مجلس مدينة الأقصر يبدأ التطوير والتشجير بشارع سلمي سليم 

 

 
وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال التطوير والتشجير بشارع سلمي سليم، يتم تنفيذها بطول 1 كم، وتتم الأعمال بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين والشركة المنفذة لأعمال التشجير بالمحافظة، وذلك بالتوازي مع إعادة أعمال تركيب الإنترلوك وترميم البلدورات بالمونة الأسمنتية.


شارك في أعمال التشجير حاتم جابر سكرتير  مجلس مدينة الأقصر، والدكتور ياسر الصاوي مدير الادارة العامة للحدائق والبساتين، أحمد عوض الله رئيس حى شمال، والمهندس عمرو عز الرجال مسؤول التشجير بالمحافظة، وعمال الحي والمعدات.

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