نائب محافظ الأقصر يشهد ندوة لنشر ثقافة العمل الحر (صور)

شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، فعاليات الندوة التفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والمساعدة على الابداع والابتكار، التي عقدت بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، ونظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالتنسيق مع نقابة المهن الزراعية ونقابة المهن التعليمية.

تنمية المشروعات تدشن ندوة توعوية في الأقصر

وتناولت الندوة التوعية بأهمية تنمية المهارات الريادية لدى الشباب وتنمية الاتجاه إلى العمل الحر وتدعيم الثقة لديهم، والتوعية بمجال ريادة الأعمال بالنسبة للفرد والمجتمع والاقتصاد، وكذلك المساهمة في حل البطالة، كما تم تقديم عرض عن أهم الخدمات والحوافز والتيسيرات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات التي تقدمها مديرية العمل.

نائب محافظ الأقصر يؤكد أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف الشباب بالخدمات التي تقدمها الدولة في ذلك المجال، والتي تتضمن التدريب والتمويل وتقديم دراسات الجدوى وكيفية مواجهة المخاطر لفتح مسارات للشباب لريادة الأعمال وإقامة المشروعات، مؤكدا أن محافظة الأقصر تحت قيادة المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة تقدم كل الدعم لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة ليكونوا أصحاب ورواد أعمال.



حضر فعاليات الندوة كل من: الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، والدكتور محمد محي نقيب نقابة المهن الزراعية بالمحافظة، وصبحي يوسف نقيب المعلمين بالمحافظة، ورجب البري رئيس وحدة خدمة المنشآت الصغيرة جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وممثلي عدد من البنوك الوطنية والنقابات وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة.

كما أقيم على هامش الندوة معرض لعدد من النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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