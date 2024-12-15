الأحد 15 ديسمبر 2024
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مدرسة الشهداء الابتدائية في الأقصر تحتفل بتكريم أوائل الطلاب (صور)

أثناء التكريم
أثناء التكريم

أقامت مدرسة الشهداء الابتدائية في الأقصر، حفلا لتكريم الفائزين في مسابقات أوائل الطلاب التي نظمتها المدرسة خلال الأسبوع الماضي لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس، تحت رعاية السيدة الأستاذة شاهندة كمال، مديرة المدرسة، وبإشراف مكتب التربية الاجتماعية وجماعة المكتبة والأخصائية النفسية بالمدرسة.

تعليم الأقصر يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلاب 

وشهد الحفل تنافسًا قويًا بين الطلاب في مختلف المجالات، مما يعكس حرص المدرسة على تنمية قدرات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتميز، وقد تم تكريم الفائزين بجوائز قيمة وشهادات تقدير، وسط أجواء من الفرح والتشجيع.

وأوضحت مديرة المدرسة، أن المسابقات تأتي في إطار حرص المدرسة على تنمية قدرات الطلاب الشاملة، وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، مؤكدة أن المدرسة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري، بهدف تشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتفوق.

ووجهت إدارة  المدرسة، شكرها الجزيل لجميع القائمين على تنظيم هذه المسابقات، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مشتركة بين الطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية.

 

 

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